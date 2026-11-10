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    BT отложила запуск партнерства со Starlink после сбоев связи в Украине

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 10:50
    BT отложила запуск партнерства со Starlink после сбоев связи в Украине

    Британская телекоммуникационная компания BT пока не намерена запускать партнерские услуги со Starlink Илона Маска, ожидая, пока утихнет общественная реакция на недавние сбои в работе спутниковой связи в Украине.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявила генеральный директор BT Эллисон Киркби.

    По ее словам, услуга технически готова к запуску, однако компания осторожно оценивает возможную реакцию на партнерство со Starlink с учетом последних событий.

    "Мы запустим его в инициативном порядке только тогда, когда почувствуем, что шумиха вокруг Илона Маска и Starlink немного утихла после украинского скандала", - сказала Киркби.

    Роль Starlink в российско-украинском конфликте оказалась под пристальным вниманием в прошлом месяце после того, как ограничения скорости связи помешали перехвату российских беспилотников и привели к отмене ряда операций.

    Напомним, BT объявила о партнерстве со Starlink в прошлом году. Первоначально предполагалось, что услуги станут доступны к концу 2026 года.

    Вместе с тем, как отмечает Financial Times, Киркби заявила, что компания планирует запустить спутниковый широкополосный доступ в интернет совместно со Starlink "в ближайшие месяцы".

    Российско-украинский конфликт Спутниковый интернет Starlink Илон Маск
    MiniBoss
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