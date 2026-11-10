BT şirkəti İlon Maskın "Starlink" ilə tərəfdaşlıq xidmətlərinin işə salınmasını təxirə salır
- 10 noyabr, 2026
- 11:17
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Böyük Brtaniyanın telekommunikasiya şirkəti BT, Ukraynada peyk rabitəsinin işindəki son kəsintilərə ilə bağlı ictimai reaksiyanın səngiməsini gözləyərək, İlon Maskın "Starlink" şirkəti ilə tərəfdaşlıq xidmətlərini hələ ki işə salmaq niyyətində deyil.
"Report" "Financial Times"a istinadən xəbər verir ki, bunu BT-nin baş direktoru Ellison Kirkbi bildirib.
Onun sözlərinə görə, xidmət texniki olaraq işə salınmağa hazırdır, lakin şirkət son hadisələri nəzərə alaraq "Starlink" ilə tərəfdaşlıq ilə əlaqədar ola biləcək reaksiyanı ehtiyatla qiymətləndirir:
"Biz onu yalnız İlon Mask və "Starlink" ətrafındakı səs-küyün Ukrayna qalmaqalından sonra bir qədər səngidiyini hiss etdiyimiz zaman öz təşəbbüsümüzlə işə salacağıq".
Rusiya-Ukrayna münaqişəsində "Starlink"in rolu ötən ay diqqət mərkəzinə düşüb. Belə ki, rabitə sürətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısının alınmasına mane olub və bir sıra əməliyyatların ləğvi ilə nəticələnib.
Xatırladaq ki, BT ötən il Starlink ilə tərəfdaşlıq barədə elan vermişdi. İlkin olaraq xidmətlərin 2026-cı ilin sonuna qədər əlçatan olacağı nəzərdə tutulurdu.