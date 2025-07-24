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США одобрили продажу Украине комплексов HAWK и БМП Bradley

США одобрили продажу Украине комплексов HAWK и БМП Bradley Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов.
Другие страны
24 июля 2025 г. 01:02
США одобрили продажу Украине комплексов HAWK и БМП Bradley

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщает американское Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности.

В частности, предусмотрена продажа ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и спутникового оборудования на сумму примерно 172 миллиона долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

"Реализация этой предложенной продажи потребует временной служебной командировки примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати подрядчиков в Украину. Эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США", – отметили в агентстве.

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