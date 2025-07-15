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В Шамахы обсудили роль медиа в освещении религиозных вопросов

В Шамахы обсудили роль медиа в освещении религиозных вопросов В рамках конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы прошла панельная сессия на тему "Отношения религии и медиа: новые цели и вызовы".
Религия
15 июля 2025 г. 18:46
В Шамахы обсудили роль медиа в освещении религиозных вопросов

В рамках конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы прошла панельная сессия на тему "Отношения религии и медиа: новые цели и вызовы".

Как сообщает Report, модератором сессии выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндюз Исмаилов.

В обсуждении приняли участие директор Информационного агентства Report и член попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей Фуад Гусейналиев, заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рафиг Гашимов, главный редактор сайта Milli.az Эльчин Алыоглу, а также писатель Шахрияр Дель Герани.

Фуад Гусейналиев предложил проводить тренинги для журналистов, освещающих религиозную тематику.

"В этих тренингах могут участвовать представители различных религиозных течений. Кроме того, необходимо увеличить количество религиозных программ на телевидении. Особенно востребованы передачи, посвященные философскому толкованию Корана. Примером может служить проект Комитета - программа Amin", - отметил он.

Эльчин Алыоглу сообщил, что с 2005 года в азербайджанском сегменте социальных сетей опубликовано более 62 тыс. материалов с антирелигиозной пропагандой, которые собрали свыше 138 млн просмотров.

Рафиг Гашимов подчеркнул важность исламских ценностей в национальной идентичности, отметив, что каждый цвет государственного флага Азербайджана символизирует историю, настоящее и будущее страны, а ислам - "правильное направление от Адама до будущего".

Писатель Шахрияр Дель Герани рассказал о важности создания библиотек при мечетях, в которых бы содержалось большое количество литературы на различную тематику. В свою очередь Гюндюз Исмаилов сообщил, что до конца года подобные библиотеки будут открыты примерно в 250 мечетях.

В завершение сессии участники обменялись мнениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda konfrans çərçivəsində “Din-media münasibətləri: yeni hədəf və çağırışlar” adlı panel sessiya keçirilib

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