Аяз Мирзаев: Свобода вероисповедания является важным фактором, лежащим в основе отношений религии, государства и общества

В системе прав человека свобода вероисповедания и слова не отделены друг от друга, а наоборот, являются взаимодополняющими ценностями.

В системе прав человека свобода вероисповедания и слова не отделены друг от друга, а наоборот, являются взаимодополняющими ценностями.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил председатель ОО "Сеть журналистов Азербайджана" и член Общественного совета при Государственном комитете Аяз Мирзаев на панельной сессии "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова" в рамках конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

"Без свободы вероисповедания человек не может жить в соответствии со своими духовными убеждениями, а без свободы слова - делиться ими и обсуждать их", - отметил Мирзаев.

Он отметил, что свобода вероисповедания - это право человека исповедовать любую религию, менять ее или не следовать никакой из них. Мирзаев подчеркнул, что обеспечение свободы вероисповедания - важнейший элемент, лежащий в основе взаимодействия между религией, государством и обществом.

"Азербайджан, как светская и многоконфессиональная страна, является положительным примером в плане обеспечения свободы вероисповедания. Наряду с мусульманами, здесь свободно действуют христианские и иудейские общины".

Отметим, что конференция проходит при информационной поддержке Global Media Group.