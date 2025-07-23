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Владимир Мединский: Для возможной встречи президентов РФ и Украины необходимо проработать условия соглашения

Владимир Мединский: Для возможной встречи президентов РФ и Украины необходимо проработать условия соглашения Для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл.
Другие страны
23 июля 2025 г. 23:42
Владимир Мединский: Для возможной встречи президентов РФ и Украины необходимо проработать условия соглашения

Для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл.

Как передает Report, об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

"Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать; как у нас говорят, конец - делу венец", - сказал Мединский в среду журналистам по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.

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Версия на азербайджанском языке Medinski: Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşü üçün razılaşmanın şərtlərini hazırlamaq lazımdır

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