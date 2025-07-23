Кобахидзе: Европейские фонды стали основным инструментом финансирования радикализма

Европейские фонды стали основным инструментом финансирования радикализма.

Европейские фонды стали основным инструментом финансирования радикализма.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления в общественной программе "Свободное пространство", транслируемой в Аджарии.

Он отметил, что деятельность еврофондов способствовала распространению радикализма и революционных тенденций в стране.

"К сожалению, эти случаи также нашли отражение в резолюциях, принятых Европейским парламентом", – подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, в последнее время в Грузии серьезно снизилось доверие к Евросоюзу и европейской бюрократии. Премьер-министр считает, что основная причина этого – противодействие европейских структур политике, направленной на обеспечение внутренней стабильности и верховенства закона в Грузии.

"Уже утверждены семь резолюций Европейского парламента, и каждая из них явно необъективна. Эти резолюции не только являются проявлением неуважения к суверенным решениям Грузии, но и негативно влияют на авторитет европейских институтов в обществе", – сказал премьер-министр.

Кобахидзе назвал "непонятным и неприемлемым" требование представителей ЕС в некоторых случаях освободить лиц, отсиживающим срок за уголовные преступления: "Нам нужны стабильность, верховенство закона и благополучие в нашей стране. Прискорбно видеть нарушение этих принципов в документах Европейского парламента. Наше общество не принимает такой подход, и в результате доверие к европейским структурам резко снизилось".

Он добавил, что такие позиции, направленные против государственных интересов Грузии, подрывают общественное доверие в стране и наносят ущерб отношениям с Евросоюзом.