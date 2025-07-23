"Барселона" впервые за 36 лет пополнила состав английским футболистом

Испанская "Барселона" арендовала у "Манчестер Юнайтед" футболиста Маркуса Рэшфорда, который стал первым англичанином в ее составе с 1989 года.

Испанская "Барселона" арендовала у "Манчестер Юнайтед" футболиста Маркуса Рэшфорда, который стал первым англичанином в ее составе с 1989 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа.

Последним английским футболистом, выступавшим в "Барселоне", был Гари Линекер. Он играл за каталонскую команду с 1986 по 1989 год.

Рэшфорду 27 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в составе которого дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, по разу становился победителем Лиги Европы и Суперкубка Англии. За сборную Англии Рэшфорд провел 62 матча и забил 17 голов. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года.