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Лига чемпионов УЕФА: Начался второй тайм матча "Карабах"- "Шелбурн"

Лига чемпионов УЕФА: Начался второй тайм матча "Карабах"- "Шелбурн" Начался матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шелбурн" и "Карабах".
Футбол
23 июля 2025 г. 23:58
Лига чемпионов УЕФА: Начался второй тайм матча Карабах- Шелбурн

Начался второй тайм матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шелбурном" (Ирландия) и "Карабахом".

Как сообщает Report, во встрече, проходящей на стадионе "Толка Парк" в Дублине, агдамский клуб ведет со счетом 1:0.

23:39

Первый тайм матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шелбурном" (Ирландия) и "Карабахом" завершился.

Как сообщает Report, агдамский клуб ушел на перерыв с преимуществом в один мяч (1:0).

Напомним, что на 13-й минуте встречи Леандро Андраде открыл счет в матче.

23:12

В матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном" был открыт счёт.

Как передаёт Report, на стадионе "Толка Парк" в Дублине гол в составе азербайджанского клуба забил Леандро Андраде — 0:1.

Встречу обслуживает хорватский арбитр Анте Кулина.

22:52

Начался матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Шелбурн" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Толка Парк" в Дублине.

Матчем руководит хорватский рефери Анте Кулина.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Şelburn" - "Qarabağ" matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-3

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