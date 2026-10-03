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    Лига наций УЕФА: Турция потерпела очередное поражение, Италия и Франция сыграли вничью

    Футбол
    • 03 октября, 2026
    • 00:46
    Лига наций УЕФА: Турция потерпела очередное поражение, Италия и Франция сыграли вничью

    В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи III тура группового этапа.

    Как сообщает Report, в Лигах A, B и C было проведено 10 встреч.

    В 1-й группе Лиги A Турция на выезде сыграла с Бельгией, Италия в гостях встретилась с Францией.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    2 октября

    III тур

    Лига A

    1-я группа

    22:45. Бельгия - Турция 3:0

    22:45. Франция - Италия 1:1

    Очки: Франция - 7, Бельгия - 6, Италия - 4, Турция - 0.

    Лига B

    2-я группа

    22:45. Венгрия - Грузия 1:0

    22:45. Украина - Северная Ирландия 0:3

    Очки: Северная Ирландия - 7, Украина - 4, Венгрия - 4, Грузия - 1.

    4-я группа

    22:45. Босния и Герцеговина - Швеция 1:1

    Польша - Румыния 6:0

    Очки: Швеция - 7, Босния и Герцеговина - 5, Польша - 4, Румыния - 0.

    Лига C

    2-я группа

    Кипр - Армения 2:0

    Латвия - Черногория 1:2

    Очки: Черногория - 9, Кипр - 4, Армения - 3, Латвия - 1.

    3-я группа

    Казахстан - Молдова 1:2

    Фарерские острова - Словакия 1:1

    Очки: Словакия - 7, Молдова - 4, Фарерские острова - 3, Казахстан - 1.

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib
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