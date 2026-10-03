Лига наций УЕФА: Турция потерпела очередное поражение, Италия и Франция сыграли вничью

В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи III тура группового этапа.

Как сообщает Report, в Лигах A, B и C было проведено 10 встреч.

В 1-й группе Лиги A Турция на выезде сыграла с Бельгией, Италия в гостях встретилась с Францией.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

2 октября

III тур

Лига A

1-я группа

22:45. Бельгия - Турция 3:0

22:45. Франция - Италия 1:1

Очки: Франция - 7, Бельгия - 6, Италия - 4, Турция - 0.

Лига B

2-я группа

22:45. Венгрия - Грузия 1:0

22:45. Украина - Северная Ирландия 0:3

Очки: Северная Ирландия - 7, Украина - 4, Венгрия - 4, Грузия - 1.

4-я группа

22:45. Босния и Герцеговина - Швеция 1:1

Польша - Румыния 6:0

Очки: Швеция - 7, Босния и Герцеговина - 5, Польша - 4, Румыния - 0.

Лига C

2-я группа

Кипр - Армения 2:0

Латвия - Черногория 1:2

Очки: Черногория - 9, Кипр - 4, Армения - 3, Латвия - 1.

3-я группа

Казахстан - Молдова 1:2

Фарерские острова - Словакия 1:1

Очки: Словакия - 7, Молдова - 4, Фарерские острова - 3, Казахстан - 1.