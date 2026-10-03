Лига наций УЕФА: Турция потерпела очередное поражение, Италия и Франция сыграли вничью
- 03 октября, 2026
- 00:46
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В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи III тура группового этапа.
Как сообщает Report, в Лигах A, B и C было проведено 10 встреч.
В 1-й группе Лиги A Турция на выезде сыграла с Бельгией, Италия в гостях встретилась с Францией.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
2 октября
III тур
Лига A
1-я группа
22:45. Бельгия - Турция 3:0
22:45. Франция - Италия 1:1
Очки: Франция - 7, Бельгия - 6, Италия - 4, Турция - 0.
Лига B
2-я группа
22:45. Венгрия - Грузия 1:0
22:45. Украина - Северная Ирландия 0:3
Очки: Северная Ирландия - 7, Украина - 4, Венгрия - 4, Грузия - 1.
4-я группа
22:45. Босния и Герцеговина - Швеция 1:1
Польша - Румыния 6:0
Очки: Швеция - 7, Босния и Герцеговина - 5, Польша - 4, Румыния - 0.
Лига C
2-я группа
Кипр - Армения 2:0
Латвия - Черногория 1:2
Очки: Черногория - 9, Кипр - 4, Армения - 3, Латвия - 1.
3-я группа
Казахстан - Молдова 1:2
Фарерские острова - Словакия 1:1
Очки: Словакия - 7, Молдова - 4, Фарерские острова - 3, Казахстан - 1.