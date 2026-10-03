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    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 00:46
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutub.

    A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olub.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    2 oktyabr

    III tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    Belçika - Türkiyə 3:0

    Fransa - İtaliya 1:1

    Xal durumu: Fransa - 7, Belçika - 6, İtaliya - 4, Türkiyə - 0.

    B Liqası

    2-ci qrup

    Macarıstan - Gürcüstan 1:0

    Ukrayna - Şimali İrlandiya 0:3

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 7, Ukrayna - 4, Macarıstan - 4, Gürcüstan - 1.

    4-cü qrup

    Bosniya və Herseqovina - İsveç 1:1

    Polşa - Rumıniya 6:0

    Xal durumu: İsveç - 7, Bosniya və Herseqovina - 5, Polşa - 4, Rumıniya - 0.

    C Liqası

    2-ci qrup

    Kipr - Ermənistan 2:0

    Latviya - Monteneqro 1:2

    Xal durumu: Monteneqro - 9, Kipr - 4, Ermənistan - 3, Latviya - 1.

    3-cü qrup

    Qazaxıstan - Moldova 1:2

    Farer adaları - Slovakiya 1:1

    Xal durumu: Slovakiya - 7, Moldova - 4, Farer adaları - 3, Qazaxıstan - 1.

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