UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edib
- 03 oktyabr, 2026
- 00:46
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin III turunun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqalarında ümumilikdə 10 matç baş tutub.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçikanın, İtaliya Fransanın qonağı olub.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
2 oktyabr
III tur
A Liqası
1-ci qrup
Belçika - Türkiyə 3:0
Fransa - İtaliya 1:1
Xal durumu: Fransa - 7, Belçika - 6, İtaliya - 4, Türkiyə - 0.
B Liqası
2-ci qrup
Macarıstan - Gürcüstan 1:0
Ukrayna - Şimali İrlandiya 0:3
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 7, Ukrayna - 4, Macarıstan - 4, Gürcüstan - 1.
4-cü qrup
Bosniya və Herseqovina - İsveç 1:1
Polşa - Rumıniya 6:0
Xal durumu: İsveç - 7, Bosniya və Herseqovina - 5, Polşa - 4, Rumıniya - 0.
C Liqası
2-ci qrup
Kipr - Ermənistan 2:0
Latviya - Monteneqro 1:2
Xal durumu: Monteneqro - 9, Kipr - 4, Ermənistan - 3, Latviya - 1.
3-cü qrup
Qazaxıstan - Moldova 1:2
Farer adaları - Slovakiya 1:1
Xal durumu: Slovakiya - 7, Moldova - 4, Farer adaları - 3, Qazaxıstan - 1.