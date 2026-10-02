Кубанычбек Омуралиев: Международное присутствие ОТГ сегодня стало более заметным

Международное присутствие Организации тюркских государств (ОТГ) сегодня стало более заметным.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева по случаю 3 Октября - Дня сотрудничества тюркских государств.

Генсек организации напомнил, что с даты подписания Нахчыванского соглашения "О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств" прошло 17 лет. Он подчеркнул, что за прошедший период тюркские государства объединились вокруг простой, но сильной веры, особо подчеркнув, что сотрудничество между странами ОТГ охватывает 64 механизма.

"Трансформация ОТГ не может измеряться лишь растущим числом встреч, механизмов или сфер сотрудничества. Не менее важна и растущая уверенность, с которой тюркские государства действуют совместно и взаимодействуют с более широким международным сообществом. Наши политические консультации стали более содержательными, институциональные сети укрепились, а связи с международными организациями и зарубежными партнерами продолжали расширяться. Наш политический диалог приобрел более регулярный и содержательный характер", - говорится в заявлении.

В то же время К. Омуралиев обратил внимание, что ОТГ развила более сильный международный профиль, и сообщил о расширении связей с международными и региональными организациями, третьими странами и другими партнерами. Он подчеркнул, что сотрудничество между тюркскими государствами определяется уже не только тем, что они делают между собой, но и тем вкладом, который они могут совместно внести в региональную стабильность, взаимосвязанность, устойчивое развитие, диалог и международное сотрудничество.

"Сегодня наши страны и народы все больше осознают потенциал, которым мы обладаем, когда работаем вместе. Мы все яснее понимаем, что сотрудничество усиливает нашу индивидуальную мощь, а исторические и культурные нити, которые нас связывают, являются не только наследием прошлого, но и прочным фундаментом для построения нашего общего будущего", - заявил генеральный секретарь.

Он также указал, что без политической воли, дальновидности и непоколебимой поддержки глав государств стран ОТГ ничто из перечисленного не могло бы реализоваться.

"Видение тюркского мира - 2040" предоставляет нам долгосрочное направление. В предстоящие годы наша задача - более решительно реализовывать это видение: углублять наши экономические связи, принимать технологическую трансформацию, укреплять устойчивость и благосостояние наших обществ, инвестировать в наши молодые поколения и обеспечивать, чтобы наше сотрудничество приносило результаты, которые наши граждане могут видеть и ощущать", - подчеркнул Кубанычбек Омуралиев.

Он также заявил, что по мере укрепления внутреннего сотрудничества должны укрепляться и связи с более широким миром.

"Более сплоченный и уверенный в себе тюркский мир может стать более сильным партнером для международного сообщества и внести вклад в мир, стабильность, взаимосвязанность, устойчивое развитие и диалог в нашем обширном регионе и за его пределами. Сегодня ОТГ опирается на более прочные основы. Ее институты более зрелые, сотрудничество более глубокое, партнерства более широкие, а международное присутствие более заметное. Прежде всего, решимость наших государств и народов продолжать этот путь вместе стала еще сильнее", - подчеркнул генсек ОТГ.