Kubanıçbek Ömüralıyev: Bu gün TDT-nin beynəlxalq mövcudluğu daha nəzərəçarpandır
- 02 oktyabr, 2026
- 22:39
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Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) beynəlxalq mövcudluğu daha nəzərəçarpandır.
"Report" xəbər verir ki, bu, TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyevin Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda qeyd olunub.
"Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında" Naxçıvan Sazişinin imzalanmasından 17 il keçdiyini bildirən baş katib keçən müddət ərzində türk dövlətlərinin sadə, lakin güclü inanc ətrafında birləşdiyini bildirib. O, TDT ölkələri arasındakı əməkdaşlığın 64 mexanizmi əhatə etdiyini xüsusilə vurğulayıb.
"TDT-nin transformasiyası yalnız artan görüşlər, mexanizmlər və ya əməkdaşlıq sahələrinin sayı ilə ölçülə bilməz. Türk dövlətlərinin birlikdə fəaliyyət göstərməsi və daha geniş beynəlxalq ictimaiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı artan inam da eyni dərəcədə vacibdir. Bizim siyasi məsləhətləşmələrimiz daha məzmunlu olub, institusional şəbəkələrimiz güclənib, beynəlxalq təşkilatlar və xarici tərəfdaşlarla əlaqələrimiz isə genişlənməyə davam edib. Siyasi dialoqumuz daha müntəzəm və məzmunlu xarakter alıb", - bəyanatda qeyd edilib.
Eyni zamanda, TDT-nin daha güclü beynəlxalq profil inkişaf etdirdiyinə diqqət çəkən K. Ömüralıyev beynəlxalq və regional təşkilatlar, üçüncü ölkələr və digər tərəfdaşlarla əlaqələrin genişləndiyini bildirib. O, türk dövlətləri arasındakı əməkdaşlığın artıq yalnız öz aralarında etdikləri ilə deyil, eyni zamanda, regional sabitliyə, bağlantılara, davamlı inkişafa, dialoqa və beynəlxalq əməkdaşlığa birlikdə verə biləcəkləri töhfələrlə müəyyən edildiyini vurğulayıb.
"Bu gün ölkələrimiz və xalqlarımız birlikdə çalışdığımız zaman malik olduğumuz potensialı daha çox dərk edirlər. Biz daha aydın şəkildə anlayırıq ki, əməkdaşlıq fərdi gücümüzü artırır və bizi birləşdirən tarixi və mədəni tellər yalnız keçmişin irsi deyil, həm də ortaq gələcəyimizi qurmaq üçün güclü bir təməldir", - baş katib bildirib.
O, TDT ölkələrinin dövlət başçılarının siyasi iradəsi, uzaqgörənliyi və sarsılmaz dəstəyi olmadan, qeyd edilənlərin heç birinin reallaşa bilməyəcəyini də xüsusilə diqqətə çatdırıb.
"Türk Dünyası Baxışı – 2040" bizə uzunmüddətli istiqamətimizi təqdim edir. Qarşıdakı illərdə vəzifəmiz bu baxışı daha qətiyyətlə reallaşdırmaq - iqtisadi və fiziki bağlantılarımızı dərinləşdirmək, texnoloji transformasiyanı qəbul etmək, cəmiyyətlərimizin dayanıqlığını və rifahını gücləndirmək, gənc nəsillərimizə sərmayə qoymaq və əməkdaşlığımızın vətəndaşlarımızın görə və hiss edə biləcəyi nəticələr verməsini təmin etməkdir", - Kubanıçbek Ömüralıyev vurğulayıb.
O həmçinin daxili əməkdaşlıq gücləndikcə daha geniş dünya ilə əlaqələrin də güclənməli olduğunu bildirib:
"Daha birləşmiş və özünə inanan türk dünyası beynəlxalq ictimaiyyət üçün daha güclü tərəfdaş ola bilər və geniş regionumuzda və onun hüdudlarından kənarda sülhə, sabitliyə, bağlantılara, davamlı inkişafa və dialoqa töhfə verə bilər. TDT bu gün daha güclü əsaslara söykənir. Onun institutları daha yetkindir, əməkdaşlığı daha dərindir, tərəfdaşlıqları daha genişdir və beynəlxalq mövcudluğu daha nəzərəçarpandır. Hər şeydən əvvəl dövlətlərimizin və xalqlarımızın bu yolu birlikdə davam etdirmək əzmi daha güclüdür".