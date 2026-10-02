Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме
Внешняя политика
- 02 октября, 2026
- 23:36
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Делегация Рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) 2 октября побывала в Агдаме.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило специальное представительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
Делегаты были проинформированы о минной угрозе и работах по разминированию, а также о созидательных работах, проводимых на территории.
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