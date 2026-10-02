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    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 23:36
    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме

    Делегация Рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) 2 октября побывала в Агдаме.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило специальное представительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

    Делегаты были проинформированы о минной угрозе и работах по разминированию, а также о созидательных работах, проводимых на территории.

    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме
    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме
    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме
    Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib
    Фото
    EU Council delegation briefed on reconstruction efforts in Aghdam
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