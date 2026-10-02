Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме

Делегация Рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) 2 октября побывала в Агдаме.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило специальное представительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Делегаты были проинформированы о минной угрозе и работах по разминированию, а также о созидательных работах, проводимых на территории.