Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 23:21
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Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə İşçi Qrupunun (COEST) nümayəndə heyəti Ağdamda olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin "X" sosial media hesabında məlumat paylaşılıb.
Bildirilib ki, nümayəndə heyətinə mina təhlükəsi və minatəmizləmə işləri, ərazidə aparılan quruculuq barədə məlumat verilib.
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