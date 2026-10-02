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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 23:21
    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə İşçi Qrupunun (COEST) nümayəndə heyəti Ağdamda olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin "X" sosial media hesabında məlumat paylaşılıb.

    Bildirilib ki, nümayəndə heyətinə mina təhlükəsi və minatəmizləmə işləri, ərazidə aparılan quruculuq barədə məlumat verilib.

    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib
    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib
    Aİ Şurasının nümayəndə heyətinə Ağdamda aparılan quruculuq barədə məlumat verilib
    Avropa İttifaqı (Aİ) Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi
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    Делегацию Совета ЕС проинформировали о созидательных работах в Агдаме
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    EU Council delegation briefed on reconstruction efforts in Aghdam
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