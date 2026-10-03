На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим
Происшествия
- 03 октября, 2026
- 00:08
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В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, скоростной режим на всех полосах трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/ч.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Кроме того, на информационных табло размещен знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
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