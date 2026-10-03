На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, скоростной режим на всех полосах трассы Зыхский круг - Аэропорт снижен на 20 км/ч.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Кроме того, на информационных табло размещен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.