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    Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 23:49
    Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bununla bağlı mərkəzin əməkdaşları tərəfindən məlumat sürət tablolarında "sürüşkən yol" işarəsi aktivləşdirilib.

    Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilib.

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Əlverişsiz hava şəraiti Zığ dairəsi-Hava Limanı yolu
    На трассе Зыхский круг - Аэропорт в Баку из-за дождя снизили скоростной режим
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