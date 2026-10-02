Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Французская полиция задержала более 5 тыс. участников массовых протестов

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 23:24
    Французская полиция задержала более 5 тыс. участников массовых протестов

    Французская полиция задержала более 5 тыс. человек в ходе охвативших всю территорию страны протестных акций старшеклассников и студентов.

    Как передает Report со ссылкой на местный телеканал TF1, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    "С понедельника были задержаны свыше 5 тыс. человек", - приводит телеканал слова главы МВД.

    Министр уточнил, что в пятницу правоохранительные органы задержали 1 747 участников протестных мероприятий, что немного меньше показателя предыдущего дня, когда число задержанных достигло 1 954 человек.

    По его данным, 2 октября демонстрации проходили возле 735 образовательных учреждений, причем 158 из них подверглись повреждениям.

    Волна протестов старшеклассников стартовала на минувшей неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему времени охватила всю страну. Учащиеся выражают недовольство чрезмерной учебной нагрузкой, дефицитом педагогических кадров и другими системными проблемами в сфере образования. В ряде районов мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с силами правопорядка. На фоне протестного движения министр национального образования Эдуар Жеффре объявил о переходе ряда учебных заведений на дистанционный формат обучения.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Fransa polisi beş mindən çox etirazçını saxlayıb
    French police detain more than 5,000 amid nationwide student protests
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    01:12

    Трамп заявил об отсутствии проблем с отменой санкций против Турции в рамках CAATSA

    В регионе
    Лента новостей