Французская полиция задержала более 5 тыс. участников массовых протестов

Французская полиция задержала более 5 тыс. человек в ходе охвативших всю территорию страны протестных акций старшеклассников и студентов.

Как передает Report со ссылкой на местный телеканал TF1, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"С понедельника были задержаны свыше 5 тыс. человек", - приводит телеканал слова главы МВД.

Министр уточнил, что в пятницу правоохранительные органы задержали 1 747 участников протестных мероприятий, что немного меньше показателя предыдущего дня, когда число задержанных достигло 1 954 человек.

По его данным, 2 октября демонстрации проходили возле 735 образовательных учреждений, причем 158 из них подверглись повреждениям.

Волна протестов старшеклассников стартовала на минувшей неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему времени охватила всю страну. Учащиеся выражают недовольство чрезмерной учебной нагрузкой, дефицитом педагогических кадров и другими системными проблемами в сфере образования. В ряде районов мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с силами правопорядка. На фоне протестного движения министр национального образования Эдуар Жеффре объявил о переходе ряда учебных заведений на дистанционный формат обучения.