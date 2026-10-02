На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 22:36
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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, запущенные йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" в сторону города Хамис-Мушайт на юге королевства.
Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
"Коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов в направлении Хамис-Мушайта", - указывается в тексте.
Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится.
Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda husilərin atdığı üç ballistik raket vurulub
Three Houthi ballistic missiles intercepted over southern Saudi Arabia
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