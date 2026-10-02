На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, запущенные йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" в сторону города Хамис-Мушайт на юге королевства.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

"Коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов в направлении Хамис-Мушайта", - указывается в тексте.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится.