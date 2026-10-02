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    На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 22:36
    На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, запущенные йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" в сторону города Хамис-Мушайт на юге королевства.

    Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

    "Коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов в направлении Хамис-Мушайта", - указывается в тексте.

    Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится.

    Перехват ракеты Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda husilərin atdığı üç ballistik raket vurulub
    Three Houthi ballistic missiles intercepted over southern Saudi Arabia
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