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    Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda husilərin atdığı üç ballistik raket vurulub

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 22:53
    Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda husilərin atdığı üç ballistik raket vurulub

    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatı (husilər) tərəfindən krallığın cənubundakı Xamis-Muşayt şəhərinə doğru atılmış üç ballistik raketi zərərsizləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Mətbuat Agentliyi məlumat yayıb.

    "Koalisiya husilər tərəfindən Xamis-Muşayt istiqamətində atılmış üç ballistik raketi zərərsizləşdirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Yaralılar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

    Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты
    Three Houthi ballistic missiles intercepted over southern Saudi Arabia
    MiniBoss
    MiniBoss

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