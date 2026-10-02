Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda husilərin atdığı üç ballistik raket vurulub
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 22:53
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Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatı (husilər) tərəfindən krallığın cənubundakı Xamis-Muşayt şəhərinə doğru atılmış üç ballistik raketi zərərsizləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Mətbuat Agentliyi məlumat yayıb.
"Koalisiya husilər tərəfindən Xamis-Muşayt istiqamətində atılmış üç ballistik raketi zərərsizləşdirib", - məlumatda qeyd olunub.
Yaralılar və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
На юге Саудовской Аравии сбили три запущенные хуситами баллистические ракеты
Three Houthi ballistic missiles intercepted over southern Saudi Arabia
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