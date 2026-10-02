При вооруженном инциденте на юго-востоке Турции погибли два человека

В провинции Сиирт на юго-востоке Турции два человека погибли в ходе вооруженного инцидента.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

Согласно информации, в результате стрельбы ранения получили пять человек.

На место происшествия были привлечены экстренные службы, раненых доставили в ближайшие больницы.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.