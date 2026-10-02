При вооруженном инциденте на юго-востоке Турции погибли два человека
В регионе
- 02 октября, 2026
- 22:49
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В провинции Сиирт на юго-востоке Турции два человека погибли в ходе вооруженного инцидента.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.
Согласно информации, в результате стрельбы ранения получили пять человек.
На место происшествия были привлечены экстренные службы, раненых доставили в ближайшие больницы.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
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