Türkiyədə silahlı insident olub, iki nəfər ölüb
Region
- 02 oktyabr, 2026
- 22:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin cənub-şərqindəki Siirt vilayətində silahlı insident baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, insident zamanı iki nəfər həyatını itirib, beş nəfər isə ağır yaralanıb.
Əraziyə təcili tibbi yardım və jandarm qüvvələri cəlb olunub.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18
Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
00:55
ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıbDigər ölkələr
00:46
UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikaya məğlub olub, İtaliya Fransa ilə heç-heçə edibFutbol
00:27
Tramp: CAATSA ilə bağlı problem yoxdurRegion
00:00
Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndinin erməni işğalından azad edilməsindən 6 il ötürDaxili siyasət
23:49
Yağışlı hava ilə bağlı Zığ dairəsi–Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibHadisə
23:39