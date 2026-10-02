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    Türkiyədə silahlı insident olub, iki nəfər ölüb

    Region
    • 02 oktyabr, 2026
    • 22:30
    Türkiyədə silahlı insident olub, iki nəfər ölüb

    Türkiyənin cənub-şərqindəki Siirt vilayətində silahlı insident baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, insident zamanı iki nəfər həyatını itirib, beş nəfər isə ağır yaralanıb.

    Əraziyə təcili tibbi yardım və jandarm qüvvələri cəlb olunub.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Silahlı insident Türkiyə Cümhuriyyəti
    При вооруженном инциденте на юго-востоке Турции погибли два человека
    MiniBoss
    MiniBoss

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