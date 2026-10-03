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    Американо-украинский фонд заключил первую сделку в сфере критически важных минералов

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 00:33
    Американо-украинский фонд заключил первую сделку в сфере критически важных минералов

    Совместный американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции заключил первую сделку в сфере критически важных минералов.

    Как передает Report, об этом сообщил Reuters глава инвестиционного подразделения Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конор Коулман.

    Фонд инвестирует около $30 млн в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group. На первом этапе она будет заниматься проектами по добыче полезных ископаемых на ранних стадиях, включая месторождения редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония.

    Помимо сделки в сфере минералов, фонд объявил еще о четырех новых проектах. Общий объем его инвестиций достиг примерно $70 млн.

    Два проекта направлены на укрепление энергетической инфраструктуры Украины. В частности, один из них предусматривает развитие системы аккумуляторных батарей для резервного энергоснабжения примерно 600 тыс. украинских домов на срок до двух часов.

    Фонд был создан в рамках соглашения США и Украины о полезных ископаемых, подписанного в апреле 2025 года. Его деятельность охватывает пять стратегических направлений, включая полезные ископаемые, оборону, энергетику и инфраструктуру.

    Редкоземельные металлы Соединенные Штаты Америки (США) Украина
    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb
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