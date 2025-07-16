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В Шамахы участники конференции о свободе вероисповедания посетили мечети и святыни

В Шамахы участники конференции о свободе вероисповедания посетили мечети и святыни Участники конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" посетили Джума-мечеть и мечеть Имамзаде в Шамахы, а также комплекс святыни-мечети Пирсаат Баба.
Религия
16 июля 2025 г. 14:48
В Шамахы участники конференции о свободе вероисповедания посетили мечети и святыни

Участники конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" посетили Джума-мечеть и мечеть Имамзаде в Шамахы, а также комплекс святыни-мечети Пирсаат Баба.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, ахунд Джума-мечети Марахмат Мустафаев рассказал представителям СМИ об истории мечети и Шамахы.

Он отметил, что Шамахы является одним из сейсмических регионов Азербайджана:

"Здесь произошло четыре разрушительных землетрясения. Жители Шамахы говорят, что "под Джума-мечетью находятся три Шамахы". В настоящее время сохраняются руины древнего медресе, обнаруженные во время археологических раскопок в Джума-мечети. История градостроительства Шамахы насчитывает более 3500 лет".

Имам добавил, что городская Джума-мечеть Шамахы является второй по древности мечетью на Кавказе:

"Существование и сохранение мечети на протяжении 1300 лет - это заслуга местного населения. Во время геноцида азербайджанцев в 1918 году в мечети заживо сожгли 1500-2000 человек. Стены Джума-мечети являются свидетелями этой трагедии".

М. Мустафаев добавил, что в туристический сезон, особенно по воскресеньям, мечеть посещают более 1000 туристов: "В рамках проекта Государственного комитета по работе с религиозными организациями "В каждой мечети - библиотека" в Джума-мечети Шамахы также организована небольшая библиотека, которая уже доступна для посетителей. Здесь есть не только религиозная литература, но и научно-художественные произведения азербайджанской и мировой литературы".

Следующим пунктом посещения стала мечеть Имамзаде в Шамахы. Имам мечети Гаджи Эльшан Рустамов сообщил журналистам, что мечеть была построена в 1370 году: "Здесь 50 лет назад проводились археологические раскопки. Вся информация содержится в архивных документах. Останки людей, сожженных в мечети во время резни 1918 года, были захоронены здесь. Во времена Азербайджанской Демократической Республики для них был установлен надгробный камень. В настоящее время мечеть реставрируется".

Э. Рустамов отметил, что в этой мечети также создана небольшая библиотека:

"В древности во всех мечетях были библиотеки. Это подтверждают и исторические данные. Мы уже будем продолжать эту традицию и в мечети Имамзаде".

Последним пунктом медиатура стал комплекс святыни-мечети Пирсаат Баба, расположенный в Шамахинском районе.

Казий Ширванского региона УМК Гаджи Марахмат Мустафаев сообщил, что комплекс был реконструирован по инициативе Фонда Гейдара Алиева и построено новое здание мечети: "Во время землетрясения в Шамахы в 2019 году на стенах святыни появились трещины. В 2020 году здесь начались реставрационно-восстановительные работы и строительство нового здания мечети.

Вокруг комплекса святыни-мечети проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению".

Вместе с медиатуром завершился и второй день конференции.

Отметим, что конференция на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" прошла при медиаподдержке Global Media Group.

Фото: Самира Гасанова

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