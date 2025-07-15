Фуад Гусейналиев: Религиозная журналистика требует особого профессионального подхода

Религиозная журналистика требует особого профессионального подхода

Поскольку религиозные вопросы всегда остаются чувствительной темой, они часто становятся благодатной почвой для тех сил, которые пытаются манипулировать общественным мнением и подрывать общественно-политическую стабильность.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил директор Информационного агентства Report и член попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей Фуад Гусейналиев на панельной сессии в рамках конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы.

По его словам, сегодня Азербайджан остается одним из светских государств, где свобода вероисповедания и мультикультуральные ценности поддерживаются на самом высоком уровне. "Вместе с тем существуют определенные вызовы, обусловленные этой толерантностью, которые нельзя игнорировать. Внешние силы могут использовать религиозный фактор как инструмент воздействия или давления на государство или общество".

Гусейналиев отметил, что соцсети стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и с их развитием нежелательная информация на религиозную тематику распространяется еще быстрее. "Различные религиозные группы могут проникать в страну под видом образовательных или благотворительных организаций. Молодежь может быть втянута в секты или даже террористические структуры. Однако в Азербайджане соответствующие органы профессионально предотвращают подобные угрозы, благодаря чему страна остается одной из самых надежных в этом отношении", - отметил он.

Глава агентства подчеркнул, что незаконная религиозная пропаганда зачастую маскируется под безобидные формы: "Иногда за самым невинным фасадом скрывается религиозный радикализм. СМИ играют важную роль в выявлении подобных случаев и предупреждении их распространения. Поэтому журналисты, которые освещают религиозную тематику, должны быть глубоко компетентны в этой сфере. Так же, как существует экономическая, спортивная или культурная журналистика, религиозная журналистика тоже требует особого профессионального подхода".

Отметим, что конференция "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" проходит при медиаподдержке Global Media Group.