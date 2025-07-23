РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными

РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны - Мединский

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с территории Украины возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В скором времени они будут доставлены на родину.

22:57

РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также по его словам, Россия вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих: "Был завершен обмен телами погибших. Мы вернули украинской стороне более 7 тыс. тел".