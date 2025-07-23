О нас

РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными

РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны - Мединский
В регионе
23 июля 2025 г. 23:41
РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

"23 июля, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с территории Украины возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В скором времени они будут доставлены на родину.

22:57

РФ и Украина прямо сейчас завершают обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также по его словам, Россия вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих: "Был завершен обмен телами погибших. Мы вернули украинской стороне более 7 тыс. тел".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna növbəti dəfə hərbi əsir mübadiləsi həyata keçirib - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi