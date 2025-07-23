РФ и Украина обменяются около 1200 пленными с обоих сторон

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле достигли договоренности о проведении обменом не только военными, но и гражданскими лицами.

Между РФ и Украиной будет проведен обмен около 1 200 человек с обоих сторон

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, Россия также предложила украинской стороне передать еще 3 000 тел военных ВСУ.

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Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле достигли договоренности о проведении обменов не только военными, но и гражданскими лицами.

Как передает Report, об этом сообщил источник ТАСС.

"Основной итог: обмены не только военных, но и гражданских", - сказал собеседник агентства.

Встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле продлилась порядка 40 минут. Отмечается, что продолжения третьего раунда не будет.