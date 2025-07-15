Завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания"

В Шамахы завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

В Шамахы завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, мероприятие было организовано совместно Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Агентством по развитию медиа.

В конференции приняли участие руководство соответствующих государственных структур, представители СМИ, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения свободы вероисповедания в современной информационной среде, исполнения существующего законодательства в этой сфере, повышения эффективности религиозно-просветительской работы с использованием возможностей цифровых медиа и формирования здорового религиозного мышления в общественном сознании.

На церемонии открытия конференции выступили глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, председатель Государственного комитета Рамин Мамедов, председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства Вугар Алиев, депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова и председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

В рамках конференции были проведены две панельные сессии "Отношения религии и медиа: новые цели и вызовы" и "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова".

В конце мероприятия были награждены руководители медиа-организаций и журналисты.

Было объявлено, что завтра в рамках конференции для представителей СМИ будет организован медиа-тур по религиозным святыням Шамахы.

Отметим, что конференция проходит при информационной поддержке Global Media Group.

Фото: Самира Гасанова