О нас

Завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания"

Завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" В Шамахы завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".
Религия
15 июля 2025 г. 19:46
Завершился первый день конференции Современное информационное пространство и свобода вероисповедания

В Шамахы завершился первый день конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, мероприятие было организовано совместно Государственным комитетом по работе с религиозными организациями и Агентством по развитию медиа.

В конференции приняли участие руководство соответствующих государственных структур, представители СМИ, теологи, религиозные деятели и председатели религиозных общин.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения свободы вероисповедания в современной информационной среде, исполнения существующего законодательства в этой сфере, повышения эффективности религиозно-просветительской работы с использованием возможностей цифровых медиа и формирования здорового религиозного мышления в общественном сознании.

На церемонии открытия конференции выступили глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, председатель Государственного комитета Рамин Мамедов, председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства Вугар Алиев, депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова и председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

В рамках конференции были проведены две панельные сессии "Отношения религии и медиа: новые цели и вызовы" и "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова".

В конце мероприятия были награждены руководители медиа-организаций и журналисты.

Было объявлено, что завтра в рамках конференции для представителей СМИ будет организован медиа-тур по религиозным святыням Шамахы.

Отметим, что конференция проходит при информационной поддержке Global Media Group.

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Müasir informasiya məkanı və dini etiqad azadlığı” mövzusunda konfransın ilk günü başa çatıb

Другие новости из категории

В Шамахы прошла панельная сессия Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова
ФотоВ Шамахы прошла панельная сессия "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова"
15 июля 2025 г. 19:58
Вюсаля Махиргызы: Даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции
Вюсаля Махиргызы: Даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции
15 июля 2025 г. 19:35
Аяз Мирзаев: Свобода вероисповедания является важным фактором, лежащим в основе отношений религии, государства и общества
Аяз Мирзаев: Свобода вероисповедания является важным фактором, лежащим в основе отношений религии, государства и общества
15 июля 2025 г. 19:33
В Шамахы обсудили роль медиа в освещении религиозных вопросов
ФотоВ Шамахы обсудили роль медиа в освещении религиозных вопросов
15 июля 2025 г. 18:46
Фуад Гусейналиев: Религиозная журналистика требует особого профессионального подхода
Фуад Гусейналиев: Религиозная журналистика требует особого профессионального подхода
15 июля 2025 г. 18:27
Зампред Госкомитета: Реализация проекта по созданию библиотек в мечетях будет завершена до конца года
Зампред Госкомитета: Реализация проекта по созданию библиотек в мечетях будет завершена до конца года
15 июля 2025 г. 18:21
Вугар Алиев: Свобода вероисповедания не должна защищаться только правовыми механизмами
Вугар Алиев: Свобода вероисповедания не должна защищаться только правовыми механизмами
15 июля 2025 г. 17:35
Рашад Меджид: Основная задача азербайджанских медиа - борьба с невежеством
Рашад Меджид: Основная задача азербайджанских медиа - борьба с невежеством
15 июля 2025 г. 17:17
Рамин Мамедов: Сегодня через соцсети в адрес Азербайджана поступают идеологические угрозы на религиозной почве 
Рамин Мамедов: Сегодня через соцсети в адрес Азербайджана поступают идеологические угрозы на религиозной почве 
15 июля 2025 г. 17:09
Рамин Мамедов: Медиа и религия играют важную роль в формировании моральных норм общества
Рамин Мамедов: Медиа и религия играют важную роль в формировании моральных норм общества
15 июля 2025 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi