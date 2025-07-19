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Мечеть в селе Гияслы в Агдаме восстановлена с сохранением ее первоначального облика

Мечеть в селе Гияслы в Агдаме восстановлена с сохранением ее первоначального облика Историческая мечеть в селе Гияслы Агдамского района восстановлена с сохранением ее первоначального облика.
Религия
19 июля 2025 г. 13:13
Мечеть в селе Гияслы в Агдаме восстановлена с сохранением ее первоначального облика

Историческая мечеть в селе Гияслы Агдамского района восстановлена с сохранением ее первоначального облика.

Об этом корреспонденту Report в Агдаме заявил представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов.

По его словам, при реставрации использовались архивные материалы.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдам 28 мая 2021 года посетил мечеть Гияслы.

Подчеркнуто, что мечеть Гияслы была одним из историко-религиозных памятников Карабаха, подвергшихся армянскому вандализму. Во время оккупации Агдамского района вооруженными силами Армении здание мечети подверглось серьезным повреждениям, кровля и купола были полностью разрушены, оно использовалось в качестве хлева для скота.

После освобождения Агдамского района от армянской оккупации в 2022 году началась реставрация мечети Гияслы. Реставрационные работы велись Фондом Гейдара Алиева. С целью сохранения первоначального облика мечети при разработке проекта реставрации были использованы архивные материалы и видеографические источники. Сохранившаяся в интерьере винтовая лестница указывала на существование двух минаретов с южной стороны мечети. Поэтому, исходя из традиции, минареты построены в южной части мечети.

С помощью специальных установок восстановлены покосившиеся каменные колонны, заново отстроены каменные арки и купола. Утратившие первоначальный вид стены, с которых осыпалась штукатурка, отремонтированы, отреставрирован пришедший в непригодное состояние михраб. Фасадные камни промыты специальными химическими веществами, швы между старыми камнями очищены. Вокруг мечети построены вспомогательные постройки.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана мечеть Гияслы в 2001 году включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

Отметим, что 18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реставрации здания исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района.

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Версия на английском языке ФотоMosque in Giyasly village of Aghdam restored with preservation of its original appearance
Версия на азербайджанском языке ФотоQiyaslı kəndindəki tarixi məscidin ilkin görkəmini qorumaq üçün arxiv materiallarından istifadə olunub

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