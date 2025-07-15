Вюсаля Махиргызы: Даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции

Даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции

Даже обычная информация в социальных сетях может превратиться в очень серьезное средство манипуляции.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявила президент ООО APA Holding Вюсаля Махиргызы на панельной сессии в рамках конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания":

По ее словам, несмотря на то, что религия учит терпимости и принятию критики, в соцмедиа распространяются противоположные установки, часто продвигаемые извне: "Одной из основных проблем является представление чуждых влияний в азербайджанском сегменте социальных медиа как мнения азербайджанского общества. Мы особенно отчетливо наблюдали это во время Отечественной войны".

В. Махиргызы отметила, что даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции. "Для борьбы с этим должно быть больше тренингов и встреч с представителями медиа", - отметила она.

Отметим, что конференция проходит при медиаподдержке Global Media Group.