Мединский: Россия и Украина долго обсуждали меморандумы, по которым есть сильные разногласия

В рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации долго обсуждали меморандумы, позиции сторон довольно далеки друг от друга.

В рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации долго обсуждали меморандумы, позиции сторон довольно далеки друг от друга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российской переговорно группы, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Россия констатировала, что 101 пункт договоренностей не был выполнен до конца. Позиции России и Украины по меморандумам довольно далеки друг от друга", - отметил он.

Однако, по словам Мединского, все договоренности по гуманитарным трекам с предыдущего раунда переговоров с Украиной выполнены. Стороны продолжат контакты для обсуждения меморандумов.