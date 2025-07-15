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В Шамахы прошла панельная сессия "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова"

В Шамахы прошла панельная сессия "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова" В рамках конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания", проходящей в Шамахы, была организована панельная сессия под названием "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова".
Религия
15 июля 2025 г. 19:58
В Шамахы прошла панельная сессия Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова

В рамках конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания", проходящей в Шамахы, была организована панельная сессия под названием "Свободное выражение религиозных убеждений и свобода слова".

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, панельная сессия прошла под модераторством ректора Азербайджанского института теологии, доктора философии по теологии, доцента Агиля Ширинова.

В панели приняли участие председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзаев, президент ООО APA Holding Вюсаля Махиргызы, советник президента телекомпании Azad Azərbaycan, заслуженный журналист Этибар Бабаев и преподаватель Азербайджанского института теологии, ведущий программы Amin, доктор философии по философии Мюшфиг Отгюн.

Агиль Ширинов подчеркнул, что постоянная координация между теологами и представителями СМИ имеет ключевое значение. Он отметил, что Институт теологии при Комитете по делам религиозных структур готов к сотрудничеству с медиа в этом направлении.

Аяз Мирзаев в своем выступлении заявил, что азербайджанские СМИ, продолжая свои прогрессивные традиции, должны ставить на первое место национальные интересы и духовные ценности. Он призвал журналистов демонстрировать единство по вопросам, имеющим общегосударственное значение, и проявлять твердую позицию в отношении внутренних и внешних сил, стремящихся подорвать основы азербайджанской государственности и гражданского согласия.

В. Махиргызы отметила, что даже обычная новость в соцсетях может стать инструментом манипуляции: "Для борьбы с этим должно быть больше тренингов и встреч с представителями медиа".

Панель продолжилась дискуссиями.

Отметим, что конференция проходит при медиаподдержке Global Media Group.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda konfrans çərçivəsində “Dini etiqadın sərbəst ifadəsi və söz azadlığı” adlı panel sessiya təşkil olunub

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