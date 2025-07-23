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Рустем Умеров: Украина готова к прекращению огня, готова к встрече лидеров

Рустем Умеров: Украина готова к прекращению огня, готова к встрече лидеров Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, последовательно выступает за встречу на уровне лидеров.
Другие страны
23 июля 2025 г. 23:29
Рустем Умеров: Украина готова к прекращению огня, готова к встрече лидеров

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, последовательно выступает за встречу на уровне лидеров.

Как передает Report, об этом Р. Умеров написал на своей странице в Facebook

"Сегодня, во исполнение поручения президента Украины, украинская делегация находится в Стамбуле. Перед переговорами провели финальную подготовку с командой. Мы продолжаем переговорный процесс ради достижения справедливого и устойчивого мира - ради возвращения всех наших людей, в том числе детей, которые были незаконно депортированы в Россию", - отметил он.

Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и делегация "использует каждую - даже самую маленькую - возможность, чтобы этого достичь".

"И это возможно. Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие - неконструктивная позиция Москвы", - добавил он.

Также Умеров подчеркнул, что Украина последовательно выступает за встречу лидеров.

"Мы были готовы к ней вчера. Готовы сегодня. И будем готовы завтра. Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность", - призвал он.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Umerov: Ukrayna atəşkəsə və liderlərin görüşünə hazırdır

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