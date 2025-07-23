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Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа

Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа На переговорах с российской делегацией украинская сторона предложила провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.
Другие страны
23 июля 2025 г. 23:50
Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа

На переговорах с российской делегацией украинская сторона предложила провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Как передает Report, об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

"Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня. Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры",- сказал Рустем Умеров журналистам после завершения переговоров в Стамбуле. По словам Умерова, встречу предлагается провести до конца августа. Участие во встрече примут лидеры Украины, России, США и Турции.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что перед встречей на уровне лидеров необходимо проработать детали мирного соглашения. Об этом сегодня также говорил Кремль. При этом Владимир Зеленский настаивает, что обсуждать территориальные вопросы он готов только на личной встрече с Владимиром Путиным, украинская делегация не имеет мандата для обсуждения таких тем.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Putinlə Zelenski arasında avqustun sonuna qədər görüş keçirməyi təklif edib

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