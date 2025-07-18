Анар Алакбаров поделился публикацией из мечети Гияслы в Агдаме

Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram пост о восстановленной мечети в селе Гияслы Агдамского района.

Помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram пост о восстановленной мечети в селе Гияслы Агдамского района.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Агдам, мечеть в Гияслы – 18.07.2025".

Отметим, что 18 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия здания исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района после реставрации. Работы по восстановлению мечети начались в 2022 году, после освобождения Агдамского района от армянской оккупации. Реставрация была осуществлена Фондом Гейдара Алиева.