Умеров: На переговорах в Турции достигнут результат по одному из ключевых вопросов, работа продолжается

Украина обещала рассмотреть предложение о трех группах - военной, политической и гуманитарной.

Украинская сторона во время встречи в Турции работала над гуманитарными, политическими вопросами, а также над остановкой огня, есть результат по одному вопросу, с другими - процесс продолжается.

Как передает Report, об этом заявил Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь СНБО Рустем Умеров во время брифинга в Стамбуле.

"Прежде всего, мы всегда имеем встречи одновременно со всеми коллегами, которые отвечают за различные треки: гуманитарный, политический, остановка огня. И мы на этом этапе работаем", - сказал Умеров во время брифинга в Стамбуле.

По его словам, встречи начались "сегодня с 6 часов и только недавно закончилось".

"Итак, мы работали над этими вопросами сегодня, по одному вопросу есть результат, с другими двумя процесс еще продолжается", - резюмировал Умеров.

23:00

Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы - по политическим, военным и гуманитарным вопросам.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.

"Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал Мединский. Он уточнил, что "это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств".

"Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - отметил глава российской делегации.