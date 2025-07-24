Умеров: На переговорах в Турции достигнут результат по одному из ключевых вопросов, работа продолжается

Украинская сторона во время встречи в Турции работала над гуманитарными, политическими вопросами, а также над остановкой огня, есть результат по одному вопросу, с другими - процесс продолжается.
Как передает Report, об этом заявил Глава украинской делегации на переговорах с РФ, секретарь СНБО Рустем Умеров во время брифинга в Стамбуле.
"Прежде всего, мы всегда имеем встречи одновременно со всеми коллегами, которые отвечают за различные треки: гуманитарный, политический, остановка огня. И мы на этом этапе работаем", - сказал Умеров во время брифинга в Стамбуле.
По его словам, встречи начались "сегодня с 6 часов и только недавно закончилось".
"Итак, мы работали над этими вопросами сегодня, по одному вопросу есть результат, с другими двумя процесс еще продолжается", - резюмировал Умеров.
Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы - по политическим, военным и гуманитарным вопросам.
Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной.
"Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн", - сказал Мединский. Он уточнил, что "это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств".
"Украинская сторона взялась рассмотреть это предложение", - отметил глава российской делегации.