МВД распространило официальную информацию о взрыве в магазине

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило официальную информацию о взрыве в холодильном складе магазина “Army”. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, взрыв произошел 8 октября около 18:00.

Холодильный склад магазина расположен на первом этаже 16-ти этажного жилого дома в поселке Биляджары Бинагадинского района. В результате взрыва, произошедшего вследствие утечки газа, скончался работник данного магазина Этибар Амрахов - житель Губинского района. Помимо этого ранения получили жители Агсуинского района Афшан Гейдарова, Гахраман Адилов, житель Шекинского района Рагим Бабаев, житель Уджарского района Руфат Эминов, жительница Тертерского района Перишан Меджидзаде и жители Баку Азер Мамедов, Кенан Намаз-заде и Джамиля Рамазанова. Все раненые были госпитализированы.

Во время взрыва обрушилась бетонная крыша склада, которая упала на два автомобиля марки Mercedes, принадлежащие жителям Баку Рамину Гашимову и Афигу Алиеву и автомобиль марки KIA жителя Сумгаита Аскера Абдуллаева. Автомобилям был причинен ущерб. Также были выбиты стекла из окон 2-го и 9-го этажей здания.