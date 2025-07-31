Объявлены результаты второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде: новые победители, новые возможности

16:12

Программа развития Азада Мирзаджанзаде объявляет результаты второго потока.

Как передает Report, с февраля этого года сотни участников упорно трудились над собой и своими проектами, чтобы заслужить право звания победителя. В этом году в финал вышли 44 участника из множества заявок, представленных со всего Азербайджана. Среди них были как команды, так и индивидуальные участники.

По итогам тщательного отбора, победителями стали 10 проектов. Эти инициативы вдохновляют на позитивные изменения в таких важных сферах, как образование, экология, нефтяная отрасль, цифровизация, креативные индустрии, медиа пространство и другие.

Победители программы представляют различные города и регионы страны - Баку, Сумгаит, Газах, Нефтчала, Масаллы, Лянкяран, Физули, Астару. Это подчеркивает, что Программа развития Азада Мирзаджанзаде продолжает привлекать таланты со всех уголков Азербайджана, открывая возможности для реализации самых смелых и значимых идей.

Каждый победитель получит до 5000 манат на развитие своего проекта. Эти средства помогут воплотить идеи, которые, без сомнения, принесут пользу не только самим участникам, но обществу в целом. Помимо финансовой поддержки, победителям также будет предоставлен доступ к наставничеству, обучению и дальнейшей поддержке со стороны опытных профессионалов. Это не просто денежное вознаграждение — это прочный старт для роста, развития и устойчивого успеха.



Победители второго потока и их проекты:

Aфаг Юсифли и проект Кинонаграда 'İzzət'.

Инициатива направлена на учреждение национальной кинонаграды, призванной поощрять женщин в сфере кинематографии Азербайджана и усиливать их творческое и профессиональное присутствие в индустрии. Нурай Алиева, Рамал Аскеров и проект 'CodeByte' .

CodeByte - это образовательная платформа, которая позволяет изучать программирование в любое время и в любом месте с помощью скачиваемых видеокурсов, доступных даже при слабом интернете. Алекпер Гусейнзаде, Захра Ганбарова и проект 'RoGreen'

Проект помогает социально уязвимым женщинам, живущим в сельской местности, заниматься социальным предпринимательством — выращивать на своих участках растения и декоративные культуры по индивидуальным заказам, чтобы создать устойчивый источник дохода и способствовать развитию зелёной экономики и занятости в регионах. Пери Ибрагимова и проект 'İdarəçi gənc'

Проект направлен на развитие лидерских и управленческих навыков у молодежи, с целью подготовки ответственных и активных молодых специалистов для работы в государственных структурах, органах местного самоуправления, неправительственных организациях и гражданском обществе. Сархан Талыбзаде и проект 'WoocaBee'

WoocaBee — это образовательная платформа для эффективного изучения иностранных языков, основанная на игровых механиках мотивации, генерации упражнений с помощью искусственного интеллекта и использовании разнообразных обучающих пакетов. Проект систематизирует процесс запоминания слов — ключевого компонента в изучении языков. Марьям Ахундова, Адиль Саттаров, Расул Рагимов и проект 'Maps'

MAPS — это инновационная система модульных дронов с ИИ и роевой координацией, способная выполнять строительные задачи в экстремальных и опасных условиях, включая зоны стихийных бедствий и техногенные риски. Эльнур Ализаде и проект 'MagOER'

Проект направлен на повышение эффективности разработки истощающихся нефтяных месторождений с использованием магнитного поля. Этот метод представляет собой современный инновационный подход, который безопасен для окружающей среды, экономически выгоден, снижает потребление энергии и легко внедряется на практике. Айсель Ибрагимова и проект 'OpenScience Media Lab'

Проект нацелен на укрепление научной коммуникации в стране и формирование интереса к науке среди населения. Также он способствует развитию научного мышления и осознанного подхода к событиям в обществе. Саида Рагимли и проект 'CMC'

Проект представляет собой разработку автономного робота с ИИ для очистки морей от пластиковых и неорганических отходов с помощью фотокатализаторов и ферромагнитных наночастиц. Цель — защита морской экосистемы, снижение загрязнения и тестирование решения в реальных условиях Каспийского моря. Марал Наджафли и проект 'Цифровая карта памяти'

Проект направлен на сохранение жизненного опыта и воспоминаний пожилых поколений через цифровую платформу для укрепления связей между поколениями и повышения социальной интеграции. Он создает удобный архив с фото, аудио и видео, способствуя сохранению культурного наследия и снижению социальной изоляции.



Напомним, что Программа развития Азада Мирзаджанзаде направлена на поддержку молодежи Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет, способной реализовывать инновационные и социально значимые инициативы. Программа предоставляет уникальные возможности для развития лидерских качеств, предпринимательских навыков и социальной активности. Участники программы не только получают финансовую поддержку, но и осваивают навыки управления проектами, взаимодействия с экспертами и эффективное использование ресурсов для дальнейшего роста.

Программа охватывает различные направления, включая социальные и бизнес-инициативы. С 2023 года было проведено 2 потока. В первом потоке были определены 6 победителей, а во втором уже 10.

К сведению желающих: прием заявок на третий поток Программы развития Азада Мирзаджанзаде уже открыт.

Все подробности и форму для подачи можно найти здесь:

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