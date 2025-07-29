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Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа

Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа Молдова открыта к рассмотрению возможности заключения долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа.
Энергетика
29 июля 2025 г. 16:01
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа

Молдова открыта к рассмотрению возможности заключения долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Он отметил, что начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту открывает для Молдовы прямой путь к получению этого ресурса.

“В этом контексте Республика Молдова в будущем также могла бы напрямую получать газ из Азербайджана, и Кишинев открыт к рассмотрению возможности заключения долгосрочного соглашения в этом направлении с азербайджанским поставщиком”, - сказал Жунгиету.

Он добавил, что подписание подобного соглашения – всего лишь первый шаг:

"Поскольку заключение подобного рода соглашения является призмой двусторонних коммерческих соглашений, Следующий этап касается переговоров о поставках газа между коммерческими компаниями, работающими на рынке Молдовы, такими как Энергоком или другими лицензированными компаниями, заинтересованными в закупках азербайджанского газа”.

Жунгиету отметил, что Молдова поддерживает либерализацию внутреннего газового рынка — процесс, начатый в прошлом году.

“До его завершения приоритетами остаются безопасность поставок и защита потребителей. В долгосрочной перспективе цель заключается в том, чтобы каждый потребитель мог самостоятельно выбирать поставщика, и мы поощряем выход на рынок новых, надежных игроков. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в энергетической сфере”, - подчеркнул Жунгиету.

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