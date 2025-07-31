Новый глава Минюста Польши проводит массовые увольнения судей

Новый министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек проводит массовые увольнения судей и сотрудников своего министерства.

Новый министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек проводит массовые увольнения судей и сотрудников своего министерства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Polsat, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я хочу набрать сотрудников, в отношении которых могу гарантировать, что не будет никакого саботажа, а реформы будут продолжены", - сказал он.

Только за первые дни руководства Минюстом Журек уволил со своих постов 46 председателей и зампредседателей местных судов, а также 9 сотрудников министерства. Своей главной целью на министерском посту он назвал "восстановление верховенства закона".