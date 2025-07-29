Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу

Словения поддерживает реализацию проекта подводного энергетического кабеля Black Sea Energy и открыта к изучению возможных форм участия в нем.

Словения поддерживает реализацию проекта подводного энергетического кабеля Black Sea Energy и открыта к изучению возможных форм участия в нем.

Об этом сообщили Report в Министерстве окружающей среды, климата и энергетики Словении.

В ведомстве подчеркнули, что одним из перспективных направлений сотрудничества с Азербайджаном является развитие "зеленой энергетики".

"Содействие взаимодействию в сфере возобновляемых источников энергии и других чистых технологий, включая водород, является одной из целей Меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерствами энергетики Словении и Азербайджана 4 апреля 2025 года", - отметили в министерстве.

Словения также поддерживает инвестиционную активность словенских компаний в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как внутри страны, так и за рубежом, включая Азербайджан.

В министерстве отметили, что словенские энергетические компании, особенно операторы систем передачи (TSO), зарекомендовали себя как новаторы в области умных сетей.

"Мы поддерживаем любые формы сотрудничества в области умных сетей, водородной энергетики, систем хранения энергии и интеграции ВИЭ в энергосистему. Эти направления также могут включать участие научно-исследовательских институтов, в том числе в партнерстве с Азербайджаном", - подчеркнули в министерстве.

Словения также приветствует углубление сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в области водорода и выражает готовность к дальнейшим дискуссиям по расширению этого взаимодействия.

"Мы с нетерпением ждем новых обсуждений путей укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в энергетической сфере", - заявили в ведомстве.

В министерстве отдельно отметили успешное председательство Азербайджана на конференции COP29, подчеркнув, что страна проявила лидерство в сфере возобновляемой энергетики и находится в отличной позиции для активного участия в деятельности IRENA (Международного агентства по возобновляемым источникам энергии).

Отметим, что проект Black Sea Energy предусматривает строительство подводного кабеля для передачи «зеленой» электроэнергии с Кавказа в Европу. В декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта. В 2023 году о намерении присоединиться к инициативе заявила Болгария.

В мае 2024 года энергетические операторы - АО «АзерЭнержи» (Азербайджан), Transelectrica SA (Румыния), Грузинская государственная электросистема и MVM (Венгрия) - подписали меморандум о создании совместного предприятия, а в сентябре заключили акционерный договор об учреждении СП Green Energy Corridor (GECO).

На первом этапе кабель будет рассчитан на экспорт до 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и рассчитано на 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на реализацию проекта 2,3 млрд евро. Завершение технико-экономического обоснования ожидается в третьем квартале 2025 года.