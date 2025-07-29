Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

Дорин Жунгиету: Молдова приветствовала начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту

Молдова приветствует решение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) начать поставки азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, комментируя подписание первого соглашения о поставке газа между "Нафтогазом" Украины и SOCAR Energy Ukraine.

"Поставки газа из Азербайджана в Украину не только укрепляют энергетическую безопасность этой страны, но и приносят прямую пользу странам Юго-Восточной Европы", - сказал он.

Министр напомнил, что Молдова стала первой страной, протестировавшей жизнеспособность Вертикального газового коридора. Речь идет о том, что Молдова стала первой страной, которая использовала в коммерческих целях интерконнектор Греция–Болгария и успешно протестировала реверсный поток по Трансбалканскому газопроводу, доставив сжиженный природный газ из США.

“Мы доказали с технической и экономической точек зрения, что возможно доставлять газ из Греции до хранилищ в Украине, и эти пробные поставки газа предоставили четкие доказательства в пользу альтернативной бизнес-модели, ранее доступной исключительно для доминирующей модели российского концерна Газпром. При этом возможность использовать транзитную инфраструктуру для хранения газа в Украине становится всё более привлекательной и доступной”, - подчеркнул Жунгиету.

Он отметил, что сегодняшние поставки газа из Азербайджана знаменуют собой новый этап в усилиях стран региона по диверсификации источников и маршрутов поставок, а также по укреплению энергетической безопасности.

Он отметил, что в мае этого года Молдова вместе с четырьмя другими странами, расположенными на маршруте Вертикального коридора, запустила «новый региональный продукт по транспортировке газа”, предусматривающий доставку газа из Греции в Украину по Трансбалканскому маршруту.

“Этот продукт позволил в период с июня по октябрь 2025 года транспортировать природный газ со скидкой не менее 25%. Данная модель обеспечила более эффективное использование существующей инфраструктуры и доступ к более дешевому газу в регионе, включая Молдову”, - сказал министр.

Как сообщалось, украинская Группа компаний "Нафтогаз" 28 июля 2025 года подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа. Соглашением впервые осуществляется тестовая поставка азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту по коридору Болгария-Румыния-Украина.

Инициатива "Вертикальный газовый коридор" направлена на обеспечение безопасности и бесперебойности поставок энергии, доступ к разнообразным диверсифицированным источникам природного газа как для Болгарии, так и для других стран региона Юго-Восточной Европы. Вертикальный газовый коридор в себя газопроводы в Болгарии, Румынии, Венгрии и других странах.

Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции.