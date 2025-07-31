Мухаммад Фадила: Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа

Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа.

Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа.

Как передает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA, об этом заявил генеральный директор Государственной корпорации по производству электроэнергии Сирии Мухаммад Фадила.

По его словам, электростанции технически готовы к приему азербайджанского газа после завершения работ по обслуживанию газотранспортных сетей и подключения к турецкой стороне через газопровод Килис – Алеппо длиной 20 километров.

Фадила отметил, что данный проект направлен не только на улучшение ситуации с электроснабжением в Сирии, но и несет важные стратегические, экономические и гуманитарные аспекты в контексте усилий по восстановлению страны и укреплению стабильности.

Генеральный директор Государственной корпорации по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей, в свою очередь, ожидает, что реализация проекта позволит увеличить количество часов подачи электроэнергии в различных сирийских провинциях примерно до 10 часов в сутки, начиная с ближайшей субботы.

Как сообщалось, министерства энергетики Турции и Сирии объявили накануне, что официальные поставки азербайджанского газа в Сирию начнутся 2 августа 2025 года через пограничный трубопровод Килис – Алеппо. Этот шаг стал частью трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Сирией, Турцией и Азербайджаном.

По данным сирийского Минэнерго, в рамках соглашения планируется ежедневная поставка около 3,4 млн кубометров газа из Азербайджана, предназначенного для работы газовых электростанций. Это позволит увеличить объем вырабатываемой электроэнергии на 700–900 мегаватт.