О нас

Мухаммад Фадила: Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа

Мухаммад Фадила: Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа.
Энергетика
31 июля 2025 г. 16:28
Мухаммад Фадила: Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа

Электростанции Сирии технически готовы к приему азербайджанского газа.

Как передает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA, об этом заявил генеральный директор Государственной корпорации по производству электроэнергии Сирии Мухаммад Фадила.

По его словам, электростанции технически готовы к приему азербайджанского газа после завершения работ по обслуживанию газотранспортных сетей и подключения к турецкой стороне через газопровод Килис – Алеппо длиной 20 километров.

Фадила отметил, что данный проект направлен не только на улучшение ситуации с электроснабжением в Сирии, но и несет важные стратегические, экономические и гуманитарные аспекты в контексте усилий по восстановлению страны и укреплению стабильности.

Генеральный директор Государственной корпорации по передаче и распределению электроэнергии Халед Абу Дей, в свою очередь, ожидает, что реализация проекта позволит увеличить количество часов подачи электроэнергии в различных сирийских провинциях примерно до 10 часов в сутки, начиная с ближайшей субботы.

Как сообщалось, министерства энергетики Турции и Сирии объявили накануне, что официальные поставки азербайджанского газа в Сирию начнутся 2 августа 2025 года через пограничный трубопровод Килис – Алеппо. Этот шаг стал частью трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Сирией, Турцией и Азербайджаном.

По данным сирийского Минэнерго, в рамках соглашения планируется ежедневная поставка около 3,4 млн кубометров газа из Азербайджана, предназначенного для работы газовых электростанций. Это позволит увеличить объем вырабатываемой электроэнергии на 700–900 мегаватт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Muhammad Fadila: Syrian power plants technically ready to receive Azerbaijani gas

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi