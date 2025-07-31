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В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились "болезнью легионеров"

В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились "болезнью легионеров" Один человек скончался и по меньшей мере 22 жителя Нью-Йорка заражены "болезнью легионеров", или легионеллезом.
Другие страны
31 июля 2025 г. 17:07
В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились болезнью легионеров

Один человек скончался и по меньшей мере 22 жителя Нью-Йорка заражены "болезнью легионеров", или легионеллезом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

"Все работающие градирни в исследуемой зоне были проверены, и департамент здравоохранения поручил владельцам зданий с первоначальными положительными результатами скрининга начать устранение проблем в течение 24 часов", - отметили в ведомстве.

По данным властей, вспышка зафиксирована в районе Гарлем и близлежащих кварталах. В департаменте уточнили, что заболевание представляет наибольшую опасность для людей старше 50 лет, курильщиков, а также лиц с хроническими легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Заболевание вызывается бактерией легионеллой, которая размножается в теплой воде.

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