В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились "болезнью легионеров"

Один человек скончался и по меньшей мере 22 жителя Нью-Йорка заражены "болезнью легионеров", или легионеллезом.

Один человек скончался и по меньшей мере 22 жителя Нью-Йорка заражены "болезнью легионеров", или легионеллезом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

"Все работающие градирни в исследуемой зоне были проверены, и департамент здравоохранения поручил владельцам зданий с первоначальными положительными результатами скрининга начать устранение проблем в течение 24 часов", - отметили в ведомстве.

По данным властей, вспышка зафиксирована в районе Гарлем и близлежащих кварталах. В департаменте уточнили, что заболевание представляет наибольшую опасность для людей старше 50 лет, курильщиков, а также лиц с хроническими легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Заболевание вызывается бактерией легионеллой, которая размножается в теплой воде.