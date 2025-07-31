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Суд Екатеринбурга продлил арест редактору Ura.ru Аллаярову по делу о взятке

Суд Екатеринбурга продлил арест редактору Ura.ru Аллаярову по делу о взятке Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Он пробудет в СИЗО до 4 октября.
В регионе
31 июля 2025 г. 16:53
Суд Екатеринбурга продлил арест редактору Ura.ru Аллаярову по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Он пробудет в СИЗО до 4 октября.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ura.ru.

Отмечается, что за почти два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего его вину. Адвокаты, редакция агентства, представители всех парламентских партий, а также омбудсмен Татьяна Москалькова изначально считали такую меру пресечения несправедливой и слишком жесткой. Новое решение суда также будет обжаловано, рассказали защитники Дениса.

"Оставляют [меня] только для того, чтобы оказывать на меня давление, от меня требуют оговорить родных и близких мне людей в обмен на свободу. Делать этого я не буду", - заявил Аллаяров после оглашения решения суда.

Он был задержан в июне текущего года.

Недавно также задержали регионального редактора издания Ura.ru Игоря Сергеева, который проходит свидетелем по делу Аллаярова. Затем его отпустили.

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Версия на азербайджанском языке Yekaterinburq məhkəməsi “Ura.ru” saytının redaktorunun həbs müddətini uzadıb

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