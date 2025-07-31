Суд Екатеринбурга продлил арест редактору Ura.ru Аллаярову по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Он пробудет в СИЗО до 4 октября.

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест свердловскому редактору Ura.ru Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому. Он пробудет в СИЗО до 4 октября.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ura.ru.

Отмечается, что за почти два месяца следствие не нашло ни одного эпизода, подтверждающего его вину. Адвокаты, редакция агентства, представители всех парламентских партий, а также омбудсмен Татьяна Москалькова изначально считали такую меру пресечения несправедливой и слишком жесткой. Новое решение суда также будет обжаловано, рассказали защитники Дениса.

"Оставляют [меня] только для того, чтобы оказывать на меня давление, от меня требуют оговорить родных и близких мне людей в обмен на свободу. Делать этого я не буду", - заявил Аллаяров после оглашения решения суда.

Он был задержан в июне текущего года.

Недавно также задержали регионального редактора издания Ura.ru Игоря Сергеева, который проходит свидетелем по делу Аллаярова. Затем его отпустили.