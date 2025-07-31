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Грузия и Турция подтвердили готовность к полному запуску БТК

Грузия и Турция подтвердили готовность к полному запуску БТК Грузия и Турция выразили готовность к полному запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Инфраструктура
31 июля 2025 г. 16:14
Грузия и Турция подтвердили готовность к полному запуску БТК

Грузия и Турция выразили готовность к грузоперевозкам по запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в полномасштабном объеме.

Как передает Report ссылаясь на министерство Грузии, об этом стало известно в ходе встречи министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадира Уралоглу, проходившей в рамках визита турецкого министра в Грузию.

На встрече стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры и роли региона как транзитного хаба. В этом контексте министры подчеркнули важность эффективного использования транспортных коридоров, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, для укрепления экономического роста и региональной интеграции.

Они также отметили приоритетные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая транспорт и логистику, гражданскую авиацию и туризм.

Министры отметили ход реализации крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию железных дорог, строительство автомагистрали Восток-Запад, развитие глубоководного порта в Анаклии и строительство нового международного аэропорта в Тбилиси.

В 2024 году завершились работы по модернизации участка БТК в Грузии, что позволило увеличить пропускную способность с 1 млн тонн до 5 млн тонн в год.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyə BTQ-nin tam istismara verilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyib
Версия на английском языке Georgia and Türkiye confirm readiness for full launch of Baku-Tbilisi-Kars railway

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