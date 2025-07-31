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В августе в Азербайджане температура будет близка к климатической норме

В августе в Азербайджане температура будет близка к климатической норме В августе в Азербайджане температура будет близка к климатической норме
Экология
31 июля 2025 г. 15:55
В августе в Азербайджане температура будет близка к климатической норме

В августе текущего года в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне, близком к климатической норме, местами - немого выше.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество месячных осадков также будет близко к климатической норме.

В первой декаде погода по всей стране ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-28°, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 22-27°, днем - 29-34°, в отдельные дни - 38-40° тепла. Ожидается, что количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).

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