О нас

Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура

Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура
Kультурная политика
31 июля 2025 г. 17:21
Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура

Сеть журналистов Азербайджана приступила к съемкам документального фильма, который расскажет миру о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура после исторической победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, основная цель проекта — создание полномасштабного документального повествования, отражающего беспрецедентные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, а также процесс "Великого возвращения" бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Съемочная группа уже провела съемки в Агдаме, Шуше, Ходжалы и Ханкенди. В ближайшие дни съемки также пройдут в Джебраильском, Физулинском, Лачынском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах.

Стоит отметить, что проект стал победителем конкурса средних грантов, объявленного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики на 2025 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоJournalists' Network producing documentary on revival of Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişinə həsr olunmuş sənədli film hazırlanır

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi