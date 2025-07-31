Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура

Сеть журналистов готовит документальную хронику возрождения Карабаха и Восточного Зангезура

Сеть журналистов Азербайджана приступила к съемкам документального фильма, который расскажет миру о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура после исторической победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, основная цель проекта — создание полномасштабного документального повествования, отражающего беспрецедентные восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях, а также процесс "Великого возвращения" бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Съемочная группа уже провела съемки в Агдаме, Шуше, Ходжалы и Ханкенди. В ближайшие дни съемки также пройдут в Джебраильском, Физулинском, Лачынском, Кяльбаджарском и Зангиланском районах.

Стоит отметить, что проект стал победителем конкурса средних грантов, объявленного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики на 2025 год.