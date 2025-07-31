Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приема на работу учителей.

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приема на работу учителей.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.

Отборочный этап конкурса по подбору педагогических кадров с бессрочным трудовым договором будет проводиться с 11:00 6 августа: "Кандидаты, набравшие в общей сложности 40 баллов и выше на тестовом экзамене по всем предметам, в том числе не менее 34 баллов по общеобразовательной программе и не менее 6 баллов по методике преподавания, смогут выбрать вакансию, войдя в свой личный кабинет до 11:00 11 августа. В случае отказа от выбранной вакансии после распределения, кандидатам не будет предоставлена возможность участвовать в следующих этапах конкурса по выбору вакансий", - отметили в центре.