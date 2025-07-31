О нас

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приема на работу учителей.
Наука и образование
31 июля 2025 г. 16:36
Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приема на работу учителей.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.

Отборочный этап конкурса по подбору педагогических кадров с бессрочным трудовым договором будет проводиться с 11:00 6 августа: "Кандидаты, набравшие в общей сложности 40 баллов и выше на тестовом экзамене по всем предметам, в том числе не менее 34 баллов по общеобразовательной программе и не менее 6 баллов по методике преподавания, смогут выбрать вакансию, войдя в свой личный кабинет до 11:00 11 августа. В случае отказа от выбранной вакансии после распределения, кандидатам не будет предоставлена возможность участвовать в следующих этапах конкурса по выбору вакансий", - отметили в центре.

С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с этапом выбора вакансий, можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avqustun 6-dan MİQ üzrə müsabiqənin ümumi vakansiya seçimi mərhələsi başlayır

Другие новости из категории

Объявлены результаты второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде: новые победители, новые возможности
Объявлены результаты второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде: новые победители, новые возможности
31 июля 2025 г. 16:50
В Лянкяран-Лерикской зоне зафиксировано землетрясение
В Лянкяран-Лерикской зоне зафиксировано землетрясение
31 июля 2025 г. 14:41
ГЭЦ назвал дату начала выбора специальностей в вузы Азербайджана
ГЭЦ назвал дату начала выбора специальностей в вузы Азербайджана
31 июля 2025 г. 11:22
В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи
В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи
31 июля 2025 г. 09:57
В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу
В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу
30 июля 2025 г. 16:15
Более 2300 педагогов не прошли профессиональную сертификацию в этом году
Более 2300 педагогов не прошли профессиональную сертификацию в этом году
30 июля 2025 г. 16:10
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01
Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка
Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка
30 июля 2025 г. 16:00
Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо
Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо
30 июля 2025 г. 15:58
В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах
В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах
30 июля 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi