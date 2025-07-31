Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приему учителей на работу

Начинается этап общего выбора вакансий конкурса по приема на работу учителей.
Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.
Отборочный этап конкурса по подбору педагогических кадров с бессрочным трудовым договором будет проводиться с 11:00 6 августа: "Кандидаты, набравшие в общей сложности 40 баллов и выше на тестовом экзамене по всем предметам, в том числе не менее 34 баллов по общеобразовательной программе и не менее 6 баллов по методике преподавания, смогут выбрать вакансию, войдя в свой личный кабинет до 11:00 11 августа. В случае отказа от выбранной вакансии после распределения, кандидатам не будет предоставлена возможность участвовать в следующих этапах конкурса по выбору вакансий", - отметили в центре.
С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с этапом выбора вакансий, можно ознакомиться