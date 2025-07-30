Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

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Азербайджан и Сербию связывают давние узы дружбы и стратегического партнерства. За последние десятилетия отношения между нашими странами значительно укрепились, охватывая политическую, экономическую, энергетическую, культурную и гуманитарную сферы. Эти связи опираются на взаимное уважение, поддержку территориальной целостности и обоюдное стремление к углублению взаимодействия.

О текущем состоянии двусторонних отношений, новых экономических проектах и перспективах культурного обмена агентству Report рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Азербайджане Драган Владиславлевич.

Как Вы оцениваете текущий уровень азербайджано-сербских отношений и перспективы их укрепления?

Мы очень довольны текущим состоянием наших отношений практически во всех сферах. Наши политические связи строятся на доверии, взаимном уважении и соблюдении фундаментальных основ международного права. Как мы всегда подчеркиваем, Сербия глубоко ценит неизменную поддержку Азербайджаном наших усилий по сохранению суверенитета и территориальной целостности. Мы придаем большое значение постоянному развитию наших отношений и дружбы.

Наше сотрудничество активно развивается во всех ветвях власти — законодательной, исполнительной и судебной — с регулярными контактами между высокопоставленными чиновниками, взаимными визитами и продуктивным взаимодействием в международных организациях, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ПА НАТО и другие. Это имеет большое значение для обеих стран. Также хочу подчеркнуть, что личные дружеские отношения между нашими президентами вносят значительный вклад в общее развитие стратегического партнерства.

В сферах энергетики и безопасности мы достигли серьезного уровня взаимодействия. Однако, в других областях наш потенциал пока не реализован в полной мере, и обе стороны должны прилагать дополнительные усилия для лучшего понимания экономических возможностей друг друга, выявления инвестиционного интереса и расширения контактов между деловыми кругами. Кроме того, существуют реальные перспективы для развития культурных, образовательных и гуманитарных связей.

Каков объем взаимной торговли между Сербией и Азербайджаном по итогам 2024 года и ожидания на 2025 год? Какие товары Сербия импортирует из Азербайджана?

По данным сербских учреждений, наш товарооборот в 2024 году составил 512,6 млн долларов США, в основном за счет импорта азербайджанских углеводородов. Помимо нефти и газа, Сербия также импортирует удобрения из Азербайджана. Учитывая коммерческие контракты, подписанные в прошлом году, я ожидаю дальнейший рост этих показателей.

Как вы оцениваете потенциал взаимной торговли между нашими странами и какой объем торговли может быть достигнут в среднесрочной перспективе, например, к 2028 году?

Я считаю, что существуют очень благоприятные условия для расширения наших торгово-экономических связей в долгосрочной перспективе, однако обеим сторонам необходимо прилагать дополнительные усилия. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству играет важную роль как инструмент продвижения и мониторинга, но важны также практические шаги, такие как ознакомление бизнес-сообществ с возможностями друг друга, организация форумов, выставок и взаимных визитов предпринимателей. Также одним из приоритетов, без сомнения, остается введение прямого авиарейса между нашими столицами, который стал бы важным импульсом для всех направлений сотрудничества.

Насколько важен для Сербии проект строительства электростанции в Нише, и рассчитывает ли Белград на участие Азербайджана в этом проекте?

Обе стороны уже согласовали соответствующее межправительственное соглашение и ожидают подходящего момента для его подписания. Это будет крупнейшая газовая электростанция в Сербии, и, соответственно, проект имеет стратегическое значение для нашей энергетической безопасности и зелёного перехода. Мы высоко ценим опыт Азербайджана в этой области и рассчитываем на активное участие SOCAR.

Недавно Сербия объявила о планах строительства нового интерконнектора для подключения к Южному газовому коридору с целью увеличения поставок азербайджанского газа. На какой стадии находится реализация этого проекта?

Государственные энергетические компании Сербии и Северной Македонии недавно подписали меморандум о взаимопонимании, который создаёт юридическую основу для строительства нового газопровода между двумя странами протяженностью около 70 км. Этот проект направлен на диверсификацию маршрутов поставок газа, укрепление энергетической безопасности и упрощение трансграничного транзита. Сейчас идет подготовка технической документации, и, если все пойдет по плану, завершение проекта ожидается в 2027 году.

Какой объем газа Сербия рассчитывает импортировать из Азербайджана после запуска этого интерконнектора на границе с Северной Македонией?

Согласно первоначальному соглашению, Сербия планирует импортировать около 400 млн кубометров азербайджанского газа (до 600 млн куб. м в зимний период), с возможностью увеличения этого объема до 1 млрд куб. м к 2027 году. Кроме того, обсуждается поставка дополнительных объемов для нужд будущей газовой электростанции.

Ранее Вы отмечали интерес сербских компаний к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Имеются ли договоренности в этом направлении?

К сожалению, ощутимых результатов пока нет, несмотря на взаимный интерес. Сербские компании обладают потенциалом и заинтересованы в участии в восстановительных проектах, включая строительство, сельское хозяйство и умные технологии. Однако, как нам представляется, существует нехватка информации о тендерах и механизмах подачи заявок, что затрудняет их участие. В то же время, напомню, что азербайджанская компания AzVirt уже реализовала в Сербии несколько проектов дорожной инфраструктуры на сумму до 1 млрд долларов США, финансируемых сербским правительством.

Планируются ли взаимные визиты официальных и деловых кругов Сербии и Азербайджана во второй половине 2025 года?

В сентябре планируется новый раунд политических консультаций в Баку, а также визит председателя Народной скупщины Республики Сербия. Мы также работаем над датой проведения 9-й сессии совместной межправительственной комиссии в Белграде. Однако самым важным событием станет долгожданный официальный визит президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в Сербию и проведение первого заседания Совета стратегического партнерства (ССП). Мы искренне надеемся вскоре вновь приветствовать президента Алиева в Белграде — как и всех искренних друзей Сербии.

Учитывая традиционно дружественные отношения между нашими странами, планируются ли новые инициативы в области культуры, образования или туризма, направленные на развитие связей между нашими обществами?

Среди этих трех направлений наиболее активно развивается сфера образования. В рамках стипендиальной программы "Мир в Сербии" ежегодно не менее трех студентов из Азербайджана обучаются в сербских университетах. В этом году также несколько кандидатов из Сербии подали заявки на участие в программе международных грантов Гейдара Алиева, и мы надеемся, что они смогут получить высшее образование в Баку.

Также мы довольны работой Центра сербского языка и культуры при ADU и интересом азербайджанских студентов к изучению сербского языка. Что касается культуры и туризма, текущая динамика оставляет желать лучшего. Безвизовый режим уже способствует поездкам, но запуск прямого рейса между Баку и Белградом мог бы придать реальный импульс. Также необходимо организовывать ознакомительные туры, поскольку, как мне кажется, наши народы пока мало знакомы с культурой, историей и природой друг друга.

Кроме того, мы надеемся на подписание межправительственного Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры на 2025–2029 годы. Мы также планируем углубить связи между Этнографическим музеем в Белграде и Национальным музеем ковра в Баку, а также другими культурными учреждениями: библиотеками, театрами, телерадиокомпаниями. Очень важно продолжать сотрудничество в области литературного перевода, ведь литература — мощный инструмент, объединяющий народы и открывающий новые горизонты.

ФОТО: Заур Мустафаев